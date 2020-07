Hacen khelifati, pdg d’alliance assurance sur le plateau de LSA : la sinistralité contre balance 50 fois le chiffre d’affaire de l’assuarance auto

Actualités, Salons 205 vues 0 L’assurance automobile est la locomotive des sociétés des assurances, un fait connu de tous par l’obligation d assurer son automobile. La chute du marché automobile à directement impacté le secteur des assurances pour qui la branche automobile représente représentait 55% de son chiffre d’affaire, à indiqué Hacen Khelifati, pdg d’Alliance assurance au micro de LSA, nouvelle émission du quotidien le Soir d’ ALgérie . Quand le marché de l’auto va , les assuranceurs vont aussi bien que les concessionnaires. Mais son démantèlement de la dite « fausse industrie automobile de montage »n’a pas touche uniquement les concessionnaires automobiles, mais aussi les acteurs des assurances qui sont en souffrance Assene le pdg d’alliance assurance. D’autres facteur se sont greffés,aggravant leur situation, depuis la crise sanitaire mondiale du Covid qui s’est ajoutée à la collecte de taxe pollution imposée aux assurances. Se sont autant de facteurs auxquels font face les assurances soutient hacen Khelfati , acteur du privé, qui a entrainé la chute de chiffre d’affaire d’environ 20 millions de Da . Certains acteurs du marché ont connu un recul de 30% et voir 50% sur les mois d’avril et Mai 2020 à tenu à préciser sur le plateau tv. L’assurance automobile qui représente 55% de chiffre d’affaire des assureurs a permet durant les belle année du marché automobile de réaliser un niveau de croissance en chiffre d’affaire de 15% , poursuit -il. Mais depuis le démantèlement du marché sur une croissance de chiffre d’affaire de la police automobile de 210 000da comparé l’exercice 2019 à 2018 se sont 850 millions de dinars de sinistralité remboursées, ce qui fait une contre balance de sinistralité 50 fois le chiffre d’affaire. Pour Face à cette crise, il a dénoncé, les irrégularités observée sur le marché qui a vu apparaitre des pratiques de concurrence déloyales, tel que le dumping , juste pour aspirer des clients. Il conclu son entretien sur le même support en faisant mention qu’ Alliance assurance avait remboursé 100% de ses client en situation de sinistralité alors que le taux de remboursement du marché en 2019 était de seulement 42% .