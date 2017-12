Made in ALGERIA : EPE Magi livre sa première Station Mobile de Distribution de Carburants à Naftal

Le dimanche 03 Décembre 2017, l’EPE MAGI a procédé à la livraison de la première « Station Mobile de Distribution de Carburants », réalisée avec un taux d’intégration nationale avoisinant les 80%, et signe un nouveau contrat pour la construction et fourniture de 1000 citernes GPL pour le compte de la société nationale de distribution des carburants Naftal l’EPE MAGI sis Rouiba, relevant du Groupe Mécanique AGM, a annoncé en grande pompe la finalisation de la réalisation de son plan de développement, ce qui lui a permis de construire de nouveaux ateliers et d’opérer la mise à niveau de ses équipements de production aux standards internationaux.

La station mobile de distribution de carburant est une solution qui permettra à la société NAFTAL d’approcher une clientèle éloignée, étendre son réseau de distribution et sa notoriété sur tout le territoire national. Les avantages qu’offre cette solution sont multiples : compacité, robustesse, mobilité, autonomie, rapidité d’installation, travaux de génie civil réduits et possibilités d’accroitre les ventes en produits pétroliers.

A signaler également que durant l’année en cours, l’EPE MAGI a déjà réalisé avec succès un contrat de 250 citernes APG de 1750 Kg pour le stockage du gaz propane au profit de la société NAFTAL, en exécution du contrat de commandes signé entre les deux parties. Le succès d’exécution du premier a permet de renforcer les liens de nouveau entre les deux sociétés publiques à savoir par la signature le 3 décembre d’un nouveau contrat de mille (1000) citernes APG, de capacité de 1750 Kg destinées au stockage du gaz propane, et de capacités plus importantes de 2500, 3500 et 5000 Kg.

L’exécution de ce plan de développent a été concrétisée dans sa totalité par L’EPE MAGI, et lui a permis de diversifier ses activités, essentiellement orientées vers le secteur de l’Energie.