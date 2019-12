L’année 2019 s’achève. Les céréaliers ont retrouvé le sourire, à l’inverse des producteurs d’oléagineux et des vignerons. Les épisodes de gel du printemps et de sécheresse de l'été ont affecté plusieurs productions. Tout roule pour les céréales La production […] Lire l'article

Reconduction du partenariat MAZDA MOTOR CORPORATION à JAMAL SPA

Actualités 46 vues 0 La filiale du groupe IVAL, JAMAL Spa (Japan Motors Algérie) annonce la reconduction de son partenariat avec le constructeur automobile japonais MAZDA MOTOR CORPORATION. Le constructeur automobile japonais MAZDA MOTOR CORPORATION vient de renouveler sa confiance et son partenariat avec son représentant Algérien JAMAL Spa (Japan Motors Algérie), une entreprise filiale et propriété du groupe IVAL, annonce le communique d’Ival qui rappelle que le premier accord de partenariat a été signé en Mars 2005, faisait de JAMAL SPA (Japan Motors Algérie) le représentant officiel et distributeur de la marque MAZDA en Algérie.