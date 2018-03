Distribution VI : Sarl El Hoggar Intègre le réseau Ival

Le groupe IVAL poursuit son extension et développement à travers le territoire national, avec l’inauguration en ce début de mois de Mars d’une nouvelle représentation pour le sud algériens, dans la wilaya de Ouargla.

Le sud-est algérien vient de s’enrichir dans le domaine du véhicule utilitaire et industriel par l’ouverture d’une nouvelle représentation des marques italiennes Iveco, Fiat Professional et New Holland. La Sarl EL Hoggar Motors qui comptait déjà une représentation des trois marques dans la wilaya d’El-Oued conforte, ainsi, sa présence dans la partie sud du pays à travers un édifice aux normes internationales.

Cette nouvelle structure de 3000 m2 qui est implantée en bordure de la route nationale allant de Ouragla vers Ghardaia et Alger dispose d’un showroom à deux niveaux de 1000 m2, accueillant les véhicules utilitaires de Fiat Professional et Iveco. Des bureaux pour l’accueil des commerciaux sont implantés au fond des showroom. L’emplacement extérieur est utilisé pour l’exposition des grands camions Iveco et engins New Holland.

La Sarl El-Hoggar dispose d’un atelier de 1500 M2 destiné au service-après-vente, il contient plusieurs postes de travail et le matériel spécifique pour assurer des interventions de qualité. La nouvelle représentation du groupe Ival dispose également d’un magasin de pièces de rechange d’origine de 500 m² pour répondre aux besoins des clients en matière de pièces et d’après-vente.

Avec l’ouverture de ce nouveau point de services, c’est aussi la création de 30 postes de travail direct et indirect.