Motozone Total lubrifiant lance 1er atelier d’une série pour les deux roue

Actualités 219 vues 0 TOTAL Algérie annonce le développement de son réseau Moto Zone pour que l’entretien des moto un 1er centre centres Moto Zone lubrifiant, ouvrira ses portes aujourd’hui à Birkhadem-Alger. Moto Zone est un réseau de garages, de vidange pour les deux roues. une initiative qui permettra de faire le choix de lubrifiants adapté au motorisations de ces engins de l’âge de la moto, dii kilométrage parcouru, de la puissance du moteur. Des conseillés dans des garages professionnels permettrons d’améliorer la qualité de l’entretien dans un marché croissant.