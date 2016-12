Loi de finance 2017 : Relèvement de la taxe sur les produits pétroliers pesera sur les automobilistes

La LF 2017 prévoit la hausse des tarifs de la Taxe sur les produits pétroliers (TPP) de 1 à 3 DA/litre respectivement pour le gasoil et les trois types d’essence. La TPP de l’essence super et sans plomb sera de 9 DA/l, au lieu de 6 DA, actuellement, (soit une hausse de 50%), et celle de l’essence normale passera à 8 DA/l au lieu de 5 DA, actuellement (+60%) alors que la TPP sur le gasoil passera à 2 DA/l au lieu de 1DA, actuellement, (+50%). Le relèvement de la TPP, dont le produit est affecté au Budget de l’Etat.

Une nouvelle taxe est instituée sur les pneus neufs importés ou fabriqués localement, fixée à 10 DA par pneu destiné aux véhicules lourds et à 5 DA par pneu aux véhicules légers. les recettes recueillies sont dédiées à financer les communes et la Caisse de garantie et de solidarité des collectivités locales, à hauteur de 40%, le Fonds national de l’Environnement, à hauteur de 35%, le Centre national de la sécurité routière à 15% et le Fonds national du Patrimoine culturel à 10%.