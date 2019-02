Peugeot dévoilera sa propre offre électrique au salon de Genève 2019

Evenements, Salons 105 vues 0 La marque au Lion dote son modèle le plus vendu 208 en d’une nouvelle version électrique développé en interne. Cette star du stand de la marque française au salon de l’auto Genève auto qui se tiendra du 7 au 17 Mars 2019 annoncera un positionnement de la marque sur le le marché automobile mue par les nouvelles énergies dites propres.

Contrairement aux premiers modèles mue par l’électrique, la Peugeot 208 repose à l’inverse sur la plateforme multi-énergies développée par PSA, et baptisée CMP (pour « Common modular platform »), développée avec son partenaire chinois Dongfeng.