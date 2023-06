WEG et GM s’associent pour étendre les solutions de recharge pour véhicules électriques

WEG a récemment annoncé son partenariat avec le constructeur GM, pour offrir des services personnalisés et des bornes de recharge AC à travers la gamme WEMOB – WEG Electric Mobility. Ces bornes de recharge sont désormais disponibles dans les 78 concessionnaires Chevrolet spécialisés dans les véhicules électriques, qui sont autorisés à fournir les solutions de recharge ainsi que la vente et le service des véhicules électriques de la marque. Selon le communiqué de l’ entreprise , ce partenariat est une étape importante dans la stratégie de WEG pour devenir le principal fournisseur d’infrastructures de recharge de véhicules électriques et une référence en matière de solutions efficaces, durables et intelligentes pour le segment de la mobilité électrique. Grâce à ce partenariat, les clients de GM peuvent désormais bénéficier d’une expérience de recharge rapide et sûre.

Le partenariat avec WEG est axé sur des technologies spécifiques pour des applications intelligentes et stations de recharge gérables à installer dans les garages et les parkings, qui permettent une recharge jusqu’à trois fois plus rapide que la norme disponible sur le marché (7,4 kW), avec une puissance pouvant atteindre 22 kW, selon la puissance disponible grille. Cette capacité est déjà compatible avec la future génération de Chevrolet véhicules électriques, qui seront produits sur la plate-forme innovante Ultium. Ainsi, 15 minutes connectées suffisent à ces véhicules pour gagner environ 40 km d’autonomie supplémentaire, c’est-à-dire la distance quotidienne moyenne parcourue par les Brésiliens. Fait intéressant, la station de recharge WEMOB, modèle Chevrolet Wall Charger, peut être connecté à Internet, permettant au client de surveiller et de commander le opération de recharge à distance via l’application.