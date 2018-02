Toutes les grandes enseignes fidèles à Equip auto

Actualités 39 vues 0 Gab FRANCE, Petroser, Uta, Renault Trucks, Continental, Magicmotorsport, automor annoncent leur participation au Salon Equip auto ALGERIA 2018 qui se déroulera du 26 février au 1er Mars au Palais des Expositions-Pins Maritimes-Alger. Equip Auto est l’occasion de rencontrer leur clients et visiteurs pour présenter les nouveautés et les différents services liés à l ‘automobile.