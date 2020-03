Visioconférence de Presse de Bruno Blin : Renault-Trucks à l’ère du numérique

Après avoir annuler fin du mois dernier la conférence de presse prévue au centre de son site de production, pour des raisons non invoquées, voici de retour, Renault-Trucks nous invite de nouveau à assister à la conference de presse de Bruno Blin du président Renault trucks qu’il animera cette fois-ci par visioconférence depuis son bureau. Une première en Algérie que de convier la presse en live et en ligne via une plate forme numérique pour le 11 mars à 11h 00. Ceux-ci fera l’économie du déplacement et le contact physique en ce contexte de crise sanitaire du Covid-19 qui plombe toute la la chaine logistique physique, mais, pas les autoroutes numériques. l’autre avantage du numérique, la ponctualité au rendez-vous face à son PC ou androÏde quelque soit l’endroit où on se trouve.