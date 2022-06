l’insoutenable chiffre de l’insécurité routière : 600 milliards USD de perte par an

L’insécurité routière est un véritable fléau mondial. combien de pays et constructeurs se sont engagés à parvenir aux zéro accident. mais malheureusement les routes tuent et causent des dommages matériels et humains quantifiables en termes de coût économiques. En effet, les accidents de la route causent de plus en plus de pertes humaines et matérielles dans le monde. 1,3 millions de morts chaque année, 50 millions de blessés par an et près de 600 milliards USD de pertes par an au plan économique.