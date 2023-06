Nouvelle filière industrielle: la France inaugure sa première giga usine de Batteries au lithium-ion

Inaugurée en grandes pompes le 30 Mai , en présence des personalités politique et de l’industrie à l’instar M. Ola Källenius, Président-Directeur Général de Mercedes-Benz, M. Patrick Pouyanné, Président-Directeur Général de TotalEnergies, M. Carlos Tavares, Administrateur Délégué et Directeur Général de Stellantis, ACC Automotive Cells Company, la première gigafactory française de production de batteries lithium-ion. Cette usine est codétenue par Stellantis, Mercedes et TotalEnergies. Elle est située dans la région des Hauts-de-France et a une capacité de production annuelle de 8 GWh.La gigafactory produira des batteries pour les véhicules électriques des marques Stellantis et Mercedes, ainsi que pour d’autres constructeurs automobiles. Les premières sortiront de l’usine en fin d’année. Un projet qui a demandé sept milliards d’euros d’investissement.L’usine ACC dispose d’un site spectaculaire de 34 hectares. Le premier bloc inauguré ce mardi est long de 644 m, large de 100 m et haut de 31 m, soit l’équivalent de huit terrains de football. Cette méga-usine compte au total plus de 60 000 m² d’ateliers pour le premier des trois blocs de production désormais sortie de terre. Doté d’une capacité de production maximale de 13,4 GWh, ce premier bloc sera rejoint par deux autres qui, de capacité identique, permettront de porter la production du site à 40 GWh d’ici à 2030. A pleine capacité, ce premier bloc sera en mesure de produire 56 000 cellules par jour et 2,4 millions de modules par an selon Avere france.