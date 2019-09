VW verserait une indemnité d’environ 96,5 millions de dollars aux 98 000clients américains

Actualités, Infos constructeurs 320 vues 0 En vertu du règlement proposé, VWGoA a accepté, entre autres conditions, de rembourser aux clients éligibles le retraitement de la consommation de carburant. Les clients admissibles recevront des paiements allant de 5,40 $ à 24,30 $ pour chaque mois de propriété ou de location du véhicule. La valeur totale du règlement, qui est soumise à l’approbation de la Cour, s’élève à environ 96,5 millions de dollars.