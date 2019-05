VIVA technologie : Le Groupe Renault présentait sa vision de véhicules du futu

Le Groupe Renault présente sa vision de la mobilité à l’occasion du salon VIVA Technology, dont la 4e édition s’est tenu à Porte de Versailles à Paris, du 16 au 18 mai 2019.

En fait, le Groupe Renault prépare une nouvelle ère de la mobilité durable pour tous et travaille autour de quatre axes majeurs d’innovation, stratégiques et essentiels pour transformer l’industrie, que sont la mobilité électrique, la mobilité connectée, la mobilité autonome et le développement de nouveaux services de mobilité. Fin 2018, déjà Renault présentait 3 concepts de robots-véhicules, EZ-GO, EZ-PRO et EZ-ULTIMO, chacun illustrant sa vision de la mobilité urbaine et partagée du futur. En 2019, Renault continue de préparer le futur et consolide sa vision de la mobilité partagée avec la signature de partenariats et la mise en place d‘expérimentations innovantes, qu’il s’agisse de transport de personnes ou de livraison de biens. Véhicules, gestion de flottes, plateformes de mobilité, application clients… c’est toute cette chaine de valeur que le Groupe Renault illustrera lors du salon VivaTech avec des solutions existantes ou en devenir.