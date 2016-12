Nouveautés Liquimoly : Marine ATF et Marine Single Grade SAE 30

Le spécialiste allemand des huiles et additifs LIQUI MOLY profite de la pause hivernale pour lancer deux nouvelles huiles pour bateaux : Marine Single Grade SAE 30 et Marine ATF. « Ces huiles nous permettent de poursuivre le développement de notre gamme Marine », déclare Jan Volk, le responsable du secteur nautique chez LIQUI MOLY.

Marine ATF est une huile destinée aux boîtes de vitesses automatiques et peut également être utilisée dans les inverseurs, directions assistées, systèmes de commande, systèmes d’arrimage, transmissions hydrostatiques ainsi que dans les systèmes hydrauliques et mécaniques, lorsqu’un ATF est indiqué. Marine ATF de LIQUI MOLY garantit une protection optimale contre la corrosion et réduit davantage l’usure que les huiles ATF traditionnelles. Ces propriétés offrent des réserves de puissance qui se montrent efficaces dans des conditions d’utilisation extrêmes ainsi qu’en cas d’immobilisation prolongée. Marine ATF de LIQUI MOLY possède plusieurs homologations Dexron et convient à toute une série de boîtes de vitesses ZF.

L’huile Marine Single Grade SAE 30 est quant à elle le contraire d’une huile haute technologie. Il s’agit d’une huile monograde minérale classique conçue pour les moteurs de bateaux plus anciens, essence comme diesel. Elle peut cependant aussi être utilisée dans les boîtes de vitesses nécessitant une huile SAE 30.

« Ces deux huiles sont les dernières nouveautés destinées aux propriétaires de bateaux cette année », ajoute Jan Volk. LIQUI MOLY n’a lancé sa gamme Marine qu’en janvier, mais le spécialiste des huiles et additifs s’emploie à développer son assortiment depuis le début. Une huile deux temps spéciale pour moteurs DFI a notamment été développée cette année. « Et les prochains produits sont déjà en cours de conception pour l’année 2017. »