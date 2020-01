Suez a choisi vendredi 31 janvier son nouveau président. Philippe Varin doit succéder à Jean-Louis Chaussade à la tête du groupe de gestion des eaux et des déchets. L'assemblée générale de Suez votera en mai pour valider ou non cette décision. Le mystère régnait sur l’identité du successeur de […] Lire l'article

Marché automobile européen : 2 % de baisse attendu en 2020

Actualités, Infos constructeurs 5 811 vues 0 Après une bonne année 2019 ou les immatriculations de voitures neuves ont augmenté de 1,2% dans l’UE, pour atteindre plus de 15,3 millions d’unités, marquant la sixième année consécutive de croissance. l’Association des constructeurs(Acea) prévoit une baisse du marché automobile européen r de 2 % en 2020, après six années consécutives de croissance(+ 5,6% en 2014, + 9,3% en 2015, + 6,8% en 2016, +3,4 en 2017, + 0,1% en 2018 et + 1,2% en 2019). De nouveaux défis auxquels est confrontée l’industrie automobile de l’UE attendent ses principaux acteurs qui se lancent dans la transition vers le carbone, et du comment réduire les émissions de CO2 de la manière la plus efficace possible.