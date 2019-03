Equip Auto 2019: Liquimoly présente un nettoyant du système de filtration

La marque leader des lubrifiants et troisième fournisseur du marché algérien, à savoir Liquimoly marque sa présence sur Equip auto 2019, avec un stand au standard international de la marque . Des démonstrations et des nouveautés produits ont été l’attraction des visiteurs professionnels auxquels de prodigieux conseils sur les utilisations ont été le lots des communications des nombreuses équipes formées et présentes sur le stand, qui répète inlassablement les informations aux visiteurs sur les gammes de lubrifiants ou des produits nettoyants utile qui aseptise l’habitacle, les circuits et autres filtres, des bactéries qui se répondent à l’intérieur de véhicules.

Aux coté de la gamme des lubrifiants la plus réputé du marché notamment sur le segment des gammes synthétiques, Liquimoly selon le gérant de son représentant exclusif, Amine Kadri, annonce d’emblée que Liquimoly se distingue des autres marques concurrentes par sa longueur d’avance en recherche et développement. Des mis à jours de gamme en fonction des normes exigées qui répondent aux standards des constructeurs lois européens. Liquimoly selon notre interlocuteur propose des gammes d’huile de dernière générations dédié au moteur euro 7. Au delà de la qualité de ses produits qui présente des avantages de préserver la durée de vie des moteurs et prémunie d’une quelconque surconsommation de carburant , son vraie succès sur le marché algérien est due en parti selon Mr Omar Bouziani à la maitrise du prix du bidon d’huile , qui arrive chez le consommateur final., à savoir l’automobiliste avec un prix stable qui ne connait pas de yoyo. Cette maitrise des prix sur les étales conclu notre interlocuteur , protège aussi bien le consommateurs à savoir l’automobiliste que le distributeur ou le commerçant .

Le marché des lubrifiants reste le plus attractifs en terme de doing business. De nombreux acteur ont investit le créneau depuis la crise de 2012 ou une grande pénurie avait été enregistré. Mais depuis , plusieurs marques sont représenté sur le marché, mais, les plus gros du marché est l’huile minérale dominé par Total et Naftal. Mais dans la gamme synthétique Liquimoly tire bien son épingle de ce jeux de concurrence, par le professionnalisme de son distributeur. Ainsi elle s’arrogeait depuis quelques années et se maintient encore le rôle de troisième fournisseurs des lubrifiant, malgré la rude concurrence sur un marché de Prix .

K.A