Sport automobile : Le Lamborghini Super Trofeo Middle East fera son dès janvier 2022

Le Lamborghini Super Trofeo Middle East fera un retour bienvenu dans le calendrier international du sport automobile en janvier 2022, après une interruption de deux ans causée par le déclenchement de la pandémie de COVID-19.

Le championnat, organisé par la division sport automobile d’Automobili Lamborghini, Squadra Corse et réservé aux voitures Huracán Super Trofeo Evo, se déroulera sur 10 jours, six courses sur deux des circuits les plus emblématiques de la région. La première édition du championnat du Moyen-Orient a eu lieu en 2017, avec le même format de week-end sur les mêmes pistes, suivi de nouvelles saisons réussies en 2018 et 2019. Au total, 69 pilotes ont participé à ce jour au Super Trofeo Middle East, avec des pilotes tels que Frederik Schandorff, qui a remporté le titre de la classe Pro 2019, étant également couronné vainqueur de la finale mondiale du Lamborghini Super Trofeo plus tard dans la même année, participant à l’International GT Open et inclus dans le programme Lamborghini GT3 Junior Drivers.

La manche d’ouverture se disputera l’avant-dernier week-end de janvier sur le circuit de Yas Marina à Abu Dhabi, lieu hôte du Grand Prix d’Abu Dhabi. Une semaine plus tard, le championnat se dirige vers l’autodrome de Dubaï à proximité pour conclure la campagne.

Chaque manche comprendra trois courses de 50 minutes, contre deux par week-end standard dans les championnats d’Europe, d’Asie et d’Amérique du Nord et promet le meilleur rapport qualité-prix et le meilleur temps de piste pour les pilotes et les équipes en compétition.

Les week-ends débuteront par une paire de séances d’essais libres de 60 minutes avant les deux séances de 20 minutes suivantes. La grille de la Course 1 sera établie par les temps les plus rapides réalisés en Q1, la grille de la Course 2 étant déterminée par les résultats de la Q2. L’ordre de la course finale sera décidé par les temps combinés Q1 et Q2.

Les équipes et les pilotes vainqueurs du championnat de chacune des quatre classes (Pro, Pro-Am, Am et Lamborghini Cup) recevront leur entrée pour la finale mondiale gratuitement.

2022 Lamborghini Super Trofeo Moyen-Orient Calenda