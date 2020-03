Renault trucks annonce la disponibilité de la gamme D montée dans l’usine Soprovi

Renault Trucks Algérie a annoncé aujourd’hui 15 mars 2020, l’intégration de la gamme D à la ligne d’assemblage de l’usine SOPROVI pour répondre à la forte demande de ses clients pour ce véhicule reconnu comme étant le camion le plus adapté à la diversité des métiers de la distribution, et précise la disponibilité des deux versions qui composent la gamme.

Aussi il indique , qu’ il s’agit outil de travail , destiné pour la route comme pour la ville et adaptée à la circulation urbaine grâce à son châssis étroit et au faible encombrement de sa cabine. Par ailleurs, il met en exrgue la polyvalence de ce camion se démontre également par les prédispositions conçues pour faciliter les travaux de carrossage à destination, notamment, des métiers de la distribution. Renault Trucks Algérie propose dans un premier temps, ainsi, 3 types de carrosseries, Plateau ridelle / bâcche, Caisse frigorifique et Caisse fourgon

plus il est fait mention que deux versions sont assemblées et commercialisées en Algérie à savoir le D porteur 4×2 240cv 16 tonnes de PTAC – empattement 4400 mm et le D porteur 4×2 280cv 18 tonnes de PTAC – empattement 5600 mm. Cependant le communiqué ne mentionne pas à quel prix est proposé ce nouveau modèle dédié à la distribution.

dans un second communiqué en date de ce jour , Renault Trucks confirme sa position sa position dominante en Algérie avec une part de marché (plus de 16 tonnes) de 26 %. La fabrication des Renault Trucks C et K a débuté en 2019 dans l’usine d’assemblage du constructeur à Meftah et 850 camions ont été produits. En 2020, l’usine accueillera également l’assemblage des véhicules de la gamme D.