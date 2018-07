L’alliance Renault-Nissan-Mitsubishi table sur une production 14 millions de véhicules à horizon 2020

Apres avoir confirmer la synergie annuelle du groupe Renault-Nissan-Mitsubishi annonçait des synergies annuelles 2017, en hausse de 14 %, d’un montant de 5,7 milliards d’euros par rapport aux 5 milliards d’euros de 2016. Les membres de la plus grande alliance automobile mondiale bénéficient en effet d’économies et de revenus supplémentaires ainsi que de mesures d’évitements de coûts.

Plus le communiqué annonce le plan stratégique à moyen terme Alliance 2022 qui prévoit des ventes annuelles cumulées de plus de 14 millions de véhicules. Neuf millions de véhicules – dont des véhicules électriques et de segment B – seront fabriqués sur quatre plateformes communes et 75% des véhicules seront équipés de motorisations communes, contre un tiers aujourd’hui.