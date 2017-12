Billets pour visiter le 88e Geneva Motor show : une idée de cadeau de Noel

La vente en ligne des billets pour l’édition 2018 du Salon international de l’automobile de Genève débute juste à temps pour Noël. Pour ceux qui dès aujourd’hui se réjouissent de l’arrivée du printemps et de son incontournable visite au Salon de l’automobile, et qui souhaitent faire partager cet événement à leurs proches, ils peuvent, acheter, confortablement depuis chez eux, des billets d’entrée directement sur le site officiel www.gims.swiss annonce l’organisateur sur son site internet, qui précise, que le billet est disponible en pdf pour une impression «print@home» et dans un format adapté aux smartphones.

Pour rappel la tenue de la 88e édition du Salon international de l’automobile de Genève ses tiendra du 8 au 18 mars 2018 et ce, sur le site de la manifestation.