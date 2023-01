VE: Tesla dépose une demande d’expansion de 700 millions de dollars à Austin Gigafactory

Actualités, Infos constructeurs, Salons, Véhicules électrique & hybride 187 vues 0 Le géant mondial du véhicule électrique Tesla Motors a déposé auprès du gouvernement du Texas un plan d’expansion de 717 millions de dollars pour la Gigafactory d’Austin. Les fonds permettront d’agrandir l’usine de 1,4 million de pieds carrés supplémentaires et la construction commencera d’ici la fin du mois de quatre projets ont été répertoriés par la société selon Abhishek Murali, analyste principal du cabinet Raystade. À noter , un investissement de 368 millions de dollars pour une usine de fabrication de cellules dont l’achèvement est prévu en février 2024, d’une unité d’entraînement, dont le coût est estimé à 85 millions de dollars, sera très probablement une installation pour développer des moteurs électriques qui seront achevés en janvier 2024, d’une installation de traitement de cathode avec un investissement de 260 millions de dollars avec achèvement en décembre 2023et d’une installation d’essai avec un investissement de 3,7 millions de dollars avec achèvement en août 2023 Compte tenu de la taille des investissements, il est fort probable qu’il ne s’agisse pas de développements entièrement nouveaux, mais plutôt d’expansion ou de modernisation d’installations existantes. L’usine de cathodes, par exemple, est déjà en construction dans l’installation, a indiqué le communiqué . À ce titre, la société ouvre également des commandes pour les livraisons de modèles Y équipés de 4680 cellules de cette usine, et bientôt les clients auront la possibilité de choisir le facteur de forme de la cellule dans leurs véhicules. Cependant, cette expansion peut également ne pas être liée à l’augmentation de la production existante, mais à d’autres entreprises de l’entreprise.