ADLER en Algérie pour examiner les possibilités d’investissements dans l’automobile et le textile

Le ministre de l’Industrie Zeghdar a rencontré le président du groupe Adler Paolo Scudieri pour évaluer les opportunités d’ investissements et de partenariat d’ un complexe de production de composants pour les secteurs automobile et textile en Algérie .

Après l’annonce des investissements du groupe Stellantis dans le projet de construction d’une usine Fiat en Algérie , les sous-traitants commencent à se pencher sur les possibilités d’accompagner le projet. A noter que le 16 janvier, le ministre algérien Zeghdar a présenté , à son haute, Paolo Scudieri, le président du groupe Adler connu dans l’acoustique et textile automobile pour ne citer que ce domaine, le nouveau paysage de l’investissement en Algérie qui passe aussi par, les avantages du nouveau cadre réglementaire régissant les investissements locaux ou étranger et les opportunités qu’offre l’Algérie dans des secteurs stratégiques tels que le textile et la mécanique.