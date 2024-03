Iris Pneu double sa capacité de production pour atteindre 4millions d’unités

Iris Pneu a choisi Equip Auto pour annoncer l’introduction de deux nouvelles dimensions 215/50 R17 et 215/55 R17 de la gamme Sefar exposées sur le stand au côté d ´une gamme Aures dédiée au Suv mise aussi en avant.

Mais l’annonce majeure la plus importante sur laquelle a communiqué le fabricant sur la 17 ème édition d´Equip Auto Algeria a été l’annonce de l’extension de ses lignes de production.

Ce développement stratégique doublera le volume de production, passant de 2 millions à 4 millions. Cette augmentation significative vise à renforcer la position d’Iris sur le marché et à répondre de manière plus étendue aux besoins des consommateurs . Une étape clé pour une meilleure couverture du marché et se renforcer sur le marché international où il exporte déjà dans plusieurs destinations.

selon le directeur Marketing, Iris ,poursuit ses investissements et compte produire des gammes poids lourds en 2025.