Mobilité électrique : 430 000 chargeurs accessibles dans le monde en 2017 pour plus de 3 millions de véhicules hybrider électrique en circulation

Le nombre de voitures hybrides électriques et rechargeables sur les routes du monde a dépassé les 3 millions en 2017, soit une augmentation de 54% par rapport à 2016.

Un fait qui découle d’une politique forte de la baisse des coûts de la batterie conduisent une autre année record pour les voitures électriques, selon la dernière édition de Global Electric Vehicles Outlook de l’Agence internationale de l’énergie. Selon le dit rapport, la Chine est restée de loin le plus grand marché de voitures électriques au monde, représentant la moitié de l’année dernière.

Près de 580 000 voitures électriques ont été vendues en Chine en 2017, soit une augmentation de 72% par rapport à l’année précédente. Les États-Unis se classent au deuxième rang, avec environ 280 000 voitures vendues en 2017, contre 160 000 en 2016.

Les pays nordiques restent leaders en termes de parts de marché. Les voitures électriques ont représenté 39% des ventes de voitures neuves en Norvège, ce qui en fait le leader mondial du marché des véhicules électriques (VE). En Islande, les nouvelles ventes de VE ont représenté 12% du total, tandis que la part a atteint 6% en Suède. L’Allemagne et le Japon ont également connu une forte croissance, les ventes ayant plus que doublé dans les deux pays par rapport à leurs niveaux de 2016.