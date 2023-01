Autoqual inaugure le plus grand centre de réparation de carrosserie pouvant acceuillir 2400 véhicules par an

L’entreprise Autoqual a annoncé ce lundi, l’ouverture du plus grand centre de réparation de carrosserie en Algérie.

Le secteur de l’activités après vente energistre un dynamisme avec un parc automobile veillissant, hors garantie depuis l’ arrêt de l’activités des importations automobile et autres montageen Algériepour des raisons déjà evoquées sur ses colonnes.

La reprise de l’ activité autmobile par les multiples annonces entre le retour des importation par la publication du cahier des charges regissant l’activité en attendant les agréements et autre projet de Fiat (stillantis) a insité les professionnels de l’après vente à investir davantage le creneau.

Pour en revenir à Autoqual, cette nouvelle enseigne dédié à la reparation des carrosseries, « répondant aux normes internationales », selon le communiqué de l’ entreprise , est aussi, un des plus grand centre de réparation sétendant sur plus de 5000 m2 , » équipé à la pointe de la technologie » de redressage , cabines, inédites en Algérie, ayant pour capacité de reparer jusqu’ à 2400 vehicules par an.

Spécialisé dans la réparation des véhicules légers multi-marques, ainsi que la protection et rénovation de carrosserie, Autoqual dispose de plusieurs aires de préparation et de deux cabines de peinture de haute qualité précise le communiqué sans mentionner de quelle marque et dans ce domaine , il y a une forte concurrence.

En plus de la clientèle de particuliers, la stratégir d’ Autoqual tient en coeur de cible, le parcde nombreuses entreprises disposant de flottes automobiles. L’entreprise est également en cours de discussion avec des compagnies d’assurance souhaitant proposer à leurs assurés le service de réparation directe.