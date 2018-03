Production Mondiale de véhicules automobiles par pays : L’Algérie 3e producteurs du continent Africain selon OICA

Tendances 264 vues 0 Selon l’enquête auprès des correspondants de l’OICA, l’Algérie a produit 60 606 véhicules en 2017 contre 42 008 en 2016 et enregistre une croissante de 44%. Avec ces chiffres, l’Algérie se classe 3e pays producteur en Afrique loin derrière le Maroc qui a produit 376 286 unités en 2017 en progression de 9,1% par rapport à 2016 ou il a produit 345 106 unités. Le Maroc se classe deuxième derrière l’Afrique du Sud, qui se maintient numéro un du Continent malgré son recul de 1,5% comparé les volumes 389 951 véhicule produit en 2017 contre 599004 en 2016. L’Etat de production mondiale en 2017 fait ressortir la chine comme premier producteur mondial avec plus de 29 millions de véhicule de type produit, suivit de l’Amérique avec moins de 21 millions d’unité suivit de l’Europe des 27 qui totalise 18 595 985. La production mondiale est de 97 302 534 en 2017 et enregistré une progression de 2,4% comparé à l’exercice précédent. K.A.