Groupe Renault : Meilleurs résultats commerciaux en France

Sur les 9 premiers mois 2017, les immatriculations véhicules particuliers + véhicules utilitaires (VP + VU) du Groupe Renault progressent de 2,9 % à 498 900 unités, avec une part de marché de 26,5 %. En VP, Renault réalise sa meilleure performance volumes depuis 6 ans. Dacia bat un nouveau record de ventes et prend la 3e place du marché des VP vendus à particuliers. Clio demeure le véhicule le plus vendu en France et ZOE représente à elle seule près des 2/3 du marché du véhicule électrique.

Sur les neuf premiers mois de l’année 2017, les immatriculations du Groupe Renault en France véhicules particuliers + véhicules utilitaires (VP + VU) ont enregistré une hausse de 2,9 %.

Avec 398 958 véhicules particuliers immatriculés à fin septembre (+2,6 %), le Groupe Renault enregistre son meilleur volume de ventes depuis 6 ans. Les deux marques progressent en volumes avec la marque Dacia qui bat un nouveau record de ventes.

Renault réalise sa meilleure performance VP depuis 6 ans, avec 309 706 immatriculations (+2,0 %). Dacia, avec 89 252 véhicules immatriculés (+4,8 %) bat une nouvelle fois son record de ventes sur le marché français, dont elle occupe la 5e place. La marque occupe même la 3e place du marché des VP vendus à clients particuliers, dont Renault est le leader. Sandero est le n°1 incontesté des ventes de ce marché.

Côté produits, Clio demeure en tête du marché VP depuis plus de 7 ans en France. Captur (7e), Sandero (8e), Mégane (9e) et Scénic (10e) complètent le top 10 du marché VP.

Twingo, Clio, Talisman et Espace sont leaders de leur segment respectif. Les volumes de ventes de Mégane augmentent de 23,7 % par rapport à fin septembre 2016.

ZOE demeure la référence du marché du véhicule électrique. Elle représente à elle seule près de 65 % du marché des véhicules électriques VP, avec plus de 12 000 immatriculations à fin septembre, en hausse de plus de 47 % sur un an.