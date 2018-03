La plasturgie industrielle dans l’automobile : De bonne perspectives pour les transformateurs

Pour accélérer le processus d’intégration des composants plastiques dans les véhicules et en faire un levier de croissance de tissu de sous-traitants, les besoins en formation et apprentissage sont fondamentaux à cette industrie qui se développera en amont de la fabrication des véhicules. A l’initiative du Club des Entrepreneurs et Industriels de la Mitidja (Ceimi) et le ministère de la formation et de l’enseignement professionnels en partenariat avec le Centre de Formation de la Plasturgie français « Oyonnax » et des entreprises françaises qui activent dans le domaine, ouvriront un centre de formation dédié à l’industrie de la plasturgie, en 2019 dans la wilaya de Blida. Le centre est fin prêt reste l’aspect pédagogique des formateurs et le choix du programme en fonction de la demande de cette industrie. Il faut noter que, la plasturgie en Algérie occupera une place de plus en plus prépondérante dans toute les industrie et bien taux connaitra des taux de croissance l’industrie de montage des véhicules naissante. Sachant que le véhicule est plus allégé pour des raison de consommation et donc contient plus de 30% de ses intrants en plastique. Lors du salon Alger plast, M. KH. Medjoubi, SG du ministère de l’Industrie et des Mines avait énoncé que l’Algérie a importé prêt de 2 milliards de dollars d’intrants plastiques pour tous ces besoins en transformation 2017. Un montant qui connaitra probablement une croissance au vu le taux de l’intégration des composants plastiques dans le véhicule made in Algérie.