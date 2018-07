Que révélera létude des grilles de prix des véhicules fabriqués en Algérie

Actualités 97 vues 0 La première question qui nous taraude est de savoir si vraiment les pouvoirs publics iront vraiment vers une grille administrée, si non à quoi servira cette étude lancé depuis quelques mois par le ministère du commerce qui a annoncé par le ministre du Commerce, Said Djellab, mardi le 4 juillet à Alger que l’étude portant sur les prix des véhicules fabriqués localement sera bientôt achevée. Une étude réalisée avec les constructeurs qui ont coopéré avec l’administration concernée à fin de suivre les coûts de production et les marges engrangées par les constructeurs.