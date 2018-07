Total Lubrifiant en compagne estivale : Robotquartz pour rehausser l’huile Quartz

Total Algérie annonce sa compagne estival et explique à travers son dernier communiqué qui nous y parvenu, via son agence, que cette nouvelle communication est orchestré met en lumière l’Age Résistance Technology (ART), une technologie de pointe qui améliore la protection du moteur contre l’usure mécanique jusqu’à 64%*. TOTAL QUARTZ avec ART est une véritable innovation qui permet de maintenir la performance et la longévité des moteurs.

Présent dans les communications de la marque TOTAL QUARTZ depuis 2011, Robot Quartz fait également son retour dans cette campagne avec un tout nouveau look. Entièrement repensé, ce robot moteur est plus moderne que jamais, incarnant véritablement la technologie de pointe de Total.

Un autre détail surprenant de cette nouvelle campagne : RobotQuartz n’est plus seul. De nouveaux robots-moteurs font leur apparition, et se lancent à sa poursuite. Une réelle comparaison visuelle est créée entre RobotQuartz ultra-performant car entretenu avec TOTAL QUARTZ, et les robots défectueux qui n’ont pas eu cette chance, démontrant ainsi le message de la campagne : « Pour un moteur plus jeune, plus longtemps », lequel fait pleinement écho à la signature publicitaire du Groupe : « Committed to better energy » plus loin le communiqué loue les services du réalisateur français à savoir Thierry Poiraud, qui raconte une histoire en utilisant les codes des films blockbusters, et en y apportant une touche légère et comique. Il crée ainsi une campagne originale et rafraîchissante, un genre unique dans le secteur de l’énergie, et différenciant dans l’univers de la publicité.