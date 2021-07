Marché des assurances en hausse de 7% au premier trimestre 2021

Actualités, Salons 203 vues 0 Le marché national des assurances, toutes activités confondues, totalise, au premier trimestre 2021, une production s’élevant à plus de 43,5 milliards de DA, contre 40,4 milliards de DA enregistrée à la même période de l’année précédente, soit une hausse de 7,7%, selon la dernière note de conjoncture du CNA. Les acceptations internationales enregistrent, durant le T1 2021 ont connu une évolution positive de 191%, comparativement à la même période trimestrielle en 2020 , en passant de 951,9 millions de DA à plus de 2,7 milliards de DA. Les assurances de dommages totalisent, une part de marché de 85,2%, un chiffre d’affaires d’un peu plus de 37 milliards de DA, en hausse de 4,3% par rapport à la même période de l’exercice précédent, représentant un volume additionnel de primes de plus de 1,5 milliard de DA. En dépit d’ un marché automobile neuf fermé depuis 2019, pour diverses raisons connues de tous invoquée sur ses colonnes et autres sur médias, le marché des assurance autos n a pas été impacté lourdement et ne décline pas pour autant de beaucoup. Selon la note trimestrielle que diffuse le CNa sur site, la branche auto a généré un chiffre d’affaire pour l’ensemble des assureurs 19 274 326 462 Da contre 19 913 693 817 DA au premier trimestre 2020, soit une recul de seulement 3,2%. En revanche l’assurance transport a connu une progression à deux chiffre , soit 17,4% comparé les deux périodes.