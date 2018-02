Sovac annonce l’arrivée prochaine en concession de la Golf Join 2.0 TDI 143 CH

Une nouvelle finition sur la Volkswagen Golf sera disponible très prochainement dans l’ensemble du Réseau Sovac Algérie, pour ainsi enrichir l’offre sur ce véhicule très prisé et surtout assemblé à l’usine Sovac Production, La Golf JOIN, puisque c’est le nom qu’elle porte, marquera sa différence par sa connectivité, et ses technologies innovantes, précise le communiqué diffusé le 18 février par le concessionnaire.

Cette nouvelle version de la Golf sera dotée de la technologie App‐connect, qui permettra aux utilisateurs de rester connecté sur leurs smartphones et utiliser certaines des applications de ce dernier. Désormais, avec l’écran tactile couleur, avec carte SD/ 8 haut parleurs, l’interface Bluetooth pour téléphone et l’interface USB pour iPod/iPhone, la connexion avec votre le monde extérieur, vos amis et famille est devenue permanente et agréable à partager. Grâce à toutes ces fonctionnalités, le conducteur de la Golf Join peut voyager en toute sécurité et en toute connectivité, en partageant même ses musiques et hobbies. Grâces aux différentes applications Apple CarPlay ™, Android Auto ™ (sur smartphones compatibles) et MirrorLink®. Le voyage devient ainsi agréable à vivre. »

Pour une Sécurité absolue ! Mais pas seulement, les équipements de sécurité embarqués sur cette finition rassurent et affichent l’attachement que nous avons tous à la Golf, icône de la marque Volkswagen. Mis à part les équipements de sécurité standards, à l’exemple de l’ABS, ESP, ASR, EDS, la Golf Join maintient les exigences de ce modèle en matière de sécurité. Elle dispose ainsi d’un Blocage électronique du différentiel XDS et même un plus pour les enfants, d’un dispositif pour fixation de sièges‐enfants sur la banquette arrière. Design : les détails quoi font la différence Pour mieux l’apprécier, la Golf Join montrer toute son élégance de nuit. Avec ses feux arrière en technologie LED, l’éclairage toujours en LED sur la plaque d’immatriculation, cette nouvelle finition plonge ses conducteurs dans l’ambiance de la technologie et de la luminosité. On peut également apprécier sa calandre noire avec baguette chromée, son toit ouvrant pivotant panoramique et ses inserts décoratifs portant la signature Join, qu’on retrouvera à l’intérieur sur les seuils des portes.

Pour mieux s’embellir, la Golf Join est dotée de quatre jantes en alliage, 17‘’ dessinées en noir avec une surface à haute brillance. « La nouvelle édition limitée Golf Join sera disponible à partir du 22 février dans tout le réseau SOVAC.