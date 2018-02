EQUIP AUTO 2018 : France Motor lance le AMERIGO International en Algérie

L'année 2017 a été exceptionnelle pour AUTOMOTOR France avec plus de 20% de croissance de son Chiffre d'Affaires. Dans ce cadre, la société renforce aujourd'hui son organisation avec de nombreuses nominations à des postes-clés afin d'accompagner et d'intensifier encore son développement international. Olivier van Ruymbeke, Président d'AUTOMOTOR France, va annoncer le lancement du projet AMERIGO International à l'occasion d'equip auto Algérie 2018 qui se tiendra du 25 février au 1er mars. Cette société internationale de services, dont le capital sera ouvert aux distributeurs qui souhaiteront participer à ce dessein, a pour objectif d'accompagner le développement des distributeurs comme des équipementiers partenaires qui opèrent sur les marchés émergents.