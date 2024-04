L’histoire de la voiture électrique: Des racines historiques aux avancées fulgurantes de la mobilité électrique

Dans le paysage actuel de l’industrie automobile, la voiture électrique brille comme une étoile montante, souvent vantée comme l’avenir de la mobilité durable. Cependant, ce que beaucoup ignorent, c’est que les origines de cette innovation remontent loin dans le temps, jusqu’aux premières décennies du 19e siècle.

Au cœur des débuts de cette révolution se trouve Robert Anderson, qui dès 1830, conçoit le premier prototype de véhicule électrique à partir d’une simple calèche. Quatre ans plus tard, l’Américain Thomas Davenport va encore plus loin en donnant naissance à la toute première locomotive électrique. Ces premières expérimentations ont jeté les bases d’une technologie qui allait révolutionner le monde de l’automobile.

Pourtant, malgré ces avancées pionnières, l’engouement pour la voiture électrique s’essouffle au tournant du 20e siècle. Ce n’est qu’en 1966, avec les préoccupations croissantes concernant la pollution de l’air et les fluctuations du prix du pétrole, que l’intérêt pour les véhicules écologiques refait surface. Le législateur californien prend alors une mesure historique en adoptant la loi Zero Emission Vehicle (ZEV) en 1990, obligeant les constructeurs à intégrer des véhicules verts dans leurs gammes pour pouvoir commercialiser d’autres modèles.

Nissan Leaf, première voiture électrique grand public

Cependant, c’est véritablement au tournant du millénaire que la voiture électrique fait son grand retour sur le devant de la scène. En 2008, Nissan crée l’événement en lançant la Leaf, première voiture électrique grand public, suivie de près par Tesla avec son roadster révolutionnaire, redéfinissant les normes de l’autonomie électrique. L’industrie automobile a embrassé l’électrification avec enthousiasme, lançant une course effrénée vers l’innovation et la durabilité. Les progrès en matière d’autonomie, de performances et de design témoignent de l’évolution rapide de cette technologie, propulsant la voiture électrique au premier plan de la mobilité urbaine. Ainsi, de ses modestes débuts dans les rues des villes du 19e siècle à son essor fulgurant sur les autoroutes modernes, la voiture électrique incarne une véritable révolution technologique et environnementale.

La Chine lance le programme des véhicules électrique en 2009

Depuis plusieurs années, le marché du véhicule électrique en Chine apparaît comme un eldorado potentiel pour les constructeurs mondiaux. Pour des raisons de pollution urbaine et de politiques publiques environnementales, comme pour des raisons de sécurité énergétique et de stratégies industrielles, la Chine développe depuis les années 1990 une politique volontariste impressionnante et continue en faveur de la mobilité électrique

Le marché du VE en Chine se divise en deux parties et présente une typologie en 4 segments. Les hybrides rechargeables de milieu de gamme connaissent une forte croissance, car ils investissent des opportunités réglementaires : ils profitent des subventions accordées aux VE, tout en permettant un usage proche de la mobilité thermique. Les VE 100 % électriques sont divisés en 3 segments : le premium est monopolisé par des Tesla , le milieu de gamme est investi par la majorité des constructeurs chinois (BYD, BAIC et SAIC) et étrangers, et, enfin, l’entrée de segment est dominé par des constructeurs chinois (Chery, Geely et Zotye).