Les véhicules immatriculés en 2015 concernés par le contrôle technique périodique

Les véhicules immatriculés en 2015 devrait passer au contrôle technique périodique au niveau des agences de contrôle agréées. Le contrôle se fera selon les dates de les immatriculations portées sur les cartes grises, une voiture dont la carte grise est datée de Janvier 2015 doit passer son premier contrôler selon sa date figurant sur la carte grise.

Les contrevenants à cette procédure obligatoire s’exposeront à des amendes allant de 20.000 à 50.000 DA, à une peine d’emprisonnement d’une durée de deux (2) à six (6) mois, à la suspension du permis de conduire pour une durée d’une (1) année et son annulation en cas de récidive.

de nouveaux tarifs sont prévus dans la LFC 2017, on notera pour les véhicules légers de 1022,98 DA, pour les taxis, le tarif imposé est de 1075,91 DA, alors que pour les véhicules légers de transport de marchandises est de 1433,75 DA.