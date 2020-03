Recouvrement vignette automobile à partir du 1er mars 2020

L’acquittement des vignettes automobiles pour l’année 2020 débutera dimanche 1er mars et se poursuivra jusqu’au 31 mars, sans changement de tarifs par rapport à 2019, a indiqué la Direction Générale des Impôt (DGI).

Tarifs inchangés

Pour les véhicules de tourisme et véhicules aménagés en utilitaires de moins de trois ans, les tarifs varient de 2.000 DA (pour les moteurs Jusqu’à 6 CV) à 4.000 DA (De 7 CV à 9 CV) à 10.000 DA (De 10 CV et plus), indique la DGI.

Pour les véhicules compris entre 3 ans et 6 ans d’âge, les tarifs de la vignette sont fixés respectivement à 1.500 DA, 3.000 DA et 6.000 DA.

Les véhicules compris entre 6 ans et 10 ans d’âge sont soumis à une vignette dont les tarifs sont respectivement de 1.000 DA, 2.000 DA et 4.000 DA.

Quant aux véhicules de plus de 10 ans d’âge, ils sont soumis à une vignette à 500 DA, 1.500 DA et 3.000 DA.