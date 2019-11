IRIS TYRES annonce son départ à la conquête du marché américain et s’affiche sur le Salon SEMA SHOW

Après seulement 5 mois de sa mise en exploitation, IRIS, le producteur des pneus 100% made in Algeria, vient de marquer, avec succès, sa première participation au SEMA SHOW dans son édition 2019, tenue du 05 au 08 novembre à Las Vegas (USA).

C’est sur un stand de 83 m² que IRIS a présenté l’ensemble de sa gamme de pneumatiques (SEFAR, ECORIS, AURES et STORMY), dans le but de promouvoir son produit à l’étranger et continuer à développer sa stratégie d’exportation.

Cette participation vient renforcer l’objectif d’internationalisation de la marque dont le processus a déjà débuté en Europe.

En effet, en plus de la satisfaction du marché local, IRIS projette de consacrer 50% de sa production globale à l’export, sur un plan incluant les 5 années à venir.

Pour rappel, la marque a déjà participé, cette année, aux plus grandes manifestations et foires spécialisées dans le domaine du pneumatique, dans le monde, à savoir : à l’AUTOMECHANIKA DUBAÏ en juin ainsi qu’au CITEXPO à Shanghai en août.

La portée de ces deux participations était plus que probante et le produit a été accueilli avec succès auprès des connaisseurs du domaine. La qualité ainsi que les normes et certifications obtenues par la marque n’ont fait que confirmer que le pneu IRIS, pneu de qualité supérieure, n’aura aucune peine à trouver sa place parmi les meilleurs acteurs du secteur.

Aussi, le niveau d’excellence exigée pour la qualité du produit, et ce, depuis le démarrage, a permis à la marque de conclure, en octobre, avec un partenaire espagnol activant sur différents marchés européens et nord-africains pour l’exportation des pneus IRIS vers ces régions.

Aujourd’hui, IRIS a la fierté d’avoir passé, avec succès, l’audit du système de management de la qualité et la conformité de production. Cet audit a permis à la marque d’obtenir une certification délivrée par un organisme européen.

Le complexe de production ainsi que les pneus IRIS sont régis par un système de management de qualité et de l’environnement selon l’ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015 et IATF 16949:2016. Cette dernière est spécifique à l’industrie automobile.

Communiqué

En plus des indoor tests (tests effectués en interne), la marque est conventionnée avec plusieurs organismes étrangers disposant de plusieurs bancs d’essai et pistes spéciales pour les outdoor tests (tests effectués en externe): Adhésion sur sol mouillé , niveau de bruit, et longévité de roulement .

Il faut savoir que les pneus IRIS ont étés testés récemment par des organismes spécialisés en Finlande et en Allemagne.

IRIS continuera en 2020 à conquérir de nouveaux marchés et de nouveaux consommateurs dans le monde, en réservant sa présence dans les plus grandes manifestations internationales de l’activité pneumatique. IRIS a déjà confirmé sa présence à l’évènement incontournable du secteur : THE TYRE, qui se tiendra à Cologne (Allemagne), au mois de juin 2020.

IRIS s’engage à mettre en œuvre les meilleures stratégies ainsi que tous les moyens nécessaires pour voir le produit 100% algérien traverser le globe et porter haut les couleurs nationales. .

Parce qu’elle est avant tout algérienne, IRIS sera présente à la Foire de la Production Nationale au mois de décembre, à Alger et continuera à faire découvrir l’ensemble de sa gamme et ses nouveautés aux clients algériens, tout en expliquant les procédés de production et en sensibilisant le consommateur à l’importance d’un pneu de qualité pour la sécurité routière.