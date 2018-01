Seat Ibiza : Sovac annonce les prix 2018

Actualités 2 vues 0 Ibiza Style boite manuel : 1.6 MPI‐ 110 Ch Jantes 15’

Feux de jour à LED

Antibrouillard avec corner light

PDC arrière

Ecran 5’’

Climatisation Electronique

Volant en cuir multifonction

Accoudoir

Vitrage arrière électriques

Vitrage arrière sur‐teinté

Blutooth Prix : 2 190 000 Da Ibiza High + boite manuelle: 1.6 MPI MPI‐ 110 Ch (Manual transmission) Equipements de la Style Plus Les équipements suivants : Toit ouvrant

Keyless

Caméra

Jantes 16” Prix : 2 490 000 Da Full LED Ibiza Fr boite auto: 1.6 MPI MPI‐ 110 Ch Equipements de la High + Plus les équipements suivants Boite automatique

KIT FR intérieur et extérieur

Radio 8

Jantes 17”

Sièges en Alcantara

Tableau de bord en similicuir

Chargement sans fil Prix: 2 790 000 Da