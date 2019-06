Actualités du secteur location de voitureScania en Algérie: Hertz passe chez DMAA

Le leader américain des franchises de location véhicule Hertz vient de passer sous la bannière DMAA.

Introduite en 2007 sur le marché algérien par caronline, Hertz est depuis peu rétrocédé à l ‘une des filiales du groupe Gbh en Algérie qui élargit son éventail service à la mobilité.

DMAA qui s’ est déjà lancé dans l’activité location avec la marque brand jumbo car sera désormais à partir du premier juillet , officiellement Hertz, nous apprend zahia Boubnider , la directrice d’ activité du groupe gbh qui compte plusieurs activités dans le domaine automotive à travers la distribution des marques de pneumatiques Pirelli , des marques automobile Citroen et des Poids lourds Scania.

Deux premières agences d‘ une longue liste à ouvrir prochainement sont déjà opérationnelles. Le premier est au niveau du nouveau terminal aéroport d’ Alger et le second au niveau de Dar El Beida cohabite au niveau de la concession Scania .