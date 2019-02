RENOLIT décolle dans les applications d’intérieur automobile

RENOLIT TECNOGOR, un matériau composite à base de polypropylène renforcé de fibre de verre recyclable à 100%, acquiert une position de leader sur le marché de l’intérieur automobile avec de grands clients finaux d’OEM.

RENOLIT GOR SpA, qui occupe une position de leader sur le marché mondial de l’extrusion et du thermoformage, a constaté une demande pour son composite innovant RENOLIT TECNOGOR en tant que composite de fibre de verre sûr, propre et 100% recyclable pour les applications intérieures automobiles. Les thermoformeuses de niveau 1 ont été en mesure d’associer des performances de pièces supérieures à une qualité constante, une productivité supérieure et des coûts de production réduits, ce qui a attiré l’attention de nombreux acheteurs OEM de véhicules automobiles. Les constructeurs automobiles allemands, italiens, français et japonais utilisent maintenant RENOLIT TECNOGOR pour une variété de pièces de garniture 3D thermoformées et revêtues sur mesure pour l’intérieur de véhicules. Les applications comprennent: les tablettes, les planchers de chargement, les revêtements de dossier, les inserts de tableau de bord et les garnitures de coffre.

RENOLIT TECNOGOR s’est révélé une solution polyvalente, de haute qualité, de performances supérieures et de matériaux composites thermoplastiques légers, qui permet aux pièces d’habillage automobile d’être fabriquées à moindre coût pour un large choix de finitions intérieures. Un avantage clé pour les thermoformeurs utilisant ce substrat à base de PP / GF est qu’il peut être mis en forme selon un processus en une étape «sans colle».