PL des plus de 16 t: Avec 19,8% de part de marché du tracteur DAF est devenu la deuxième marque en Europe.

DAF Trucks a battu tous les records en 2018.Grâce à une part de marché historiquement élevée de 16,6 %, DAF est devenu la deuxième marque la plus importante d’Europe dans le secteur des poids lourds (plus de 16 tonnes). DAF est le leader européen du marché dans le secteur conséquent des tracteurs, avec une part de marché n’atteignant pas moins de 19,8 %. En 2018, le marché européen des camions de plus de 16 tonnes s’est élevé à près de 319 000 camions, contre 306 000 en 2017. « L’économie européenne a été très stable tout au long de l’année passée. Cela a entraîné une forte demande de transport avec des besoins correspondants pour les camions », déclare Harry Wolters, président de DAF Trucks.

Leader du marché dans sept pays européens

Comme les années précédentes, DAF a été le leader du marché dans le secteur des poids lourds en 2018 aux Pays-Bas (32,0 %), au Royaume-Uni (26,5 %), en Pologne (23,2 %) et en Hongrie (32,6 %). Le constructeur de camions néerlandais a également été l’acteur le plus important du marché en Belgique (22,1 %), en Bulgarie (19,9 %) et en République tchèque (19,5 %). En Allemagne, le plus grand marché des camions en Europe, DAF a été une fois encore la plus grande marque d’importation, avec une part de marché de 12,3 %.

Une part de marché stable dans le secteur des 6-16 tonnes

Le marché européen total des camions légers (6-16 tonnes) a légèrement diminué, passant de 52 500 unités en 2017 à 52 000 unités en 2018. DAF détient une part de marché de 9,0 % dans ce secteur. DAF est le leader du marché des camions légers au Royaume-Uni (32,0 %) et en Irlande (18,2 %).