Jérôme Fournier nommé directeur général du Projet Algérie

Le Conseil d’Administration de la société Peugeot Citroën Production Algérie s’est réuni jeudi 14 février 2019, au siège social de la société Peugeot Algérie SPA sis au 46, Zone industrielle Extension Oued Smar, Alger, sous la présidence de Mr. Jean Christophe Quemard, Directeur Général Exécutif de la Région Moyen Orient et Afrique chez Groupe PSA annonce le communiqué de la filiale en date du 19 février.

Le Conseil d’Administration a acté la nomination de Mr. Jérôme Fournier en tant que Directeur Général du Projet Algérie. Il succède ainsi à Hamid Mezaïb, qui est appelé à prendre de nouvelles fonctions au sein du Groupe PSA.

Le Conseil d’Administration a aussi confirmé la nomination de Mr. Christian Chapelle en tant que Président du Conseil d’Administration de la société Peugeot Citroën Production Algérie (PCPA). Les membres du Conseil d’Administration ont rendu hommage à l’effort soutenu de Mr. Hamid Mezaïb qui a joué un rôle crucial dans la mise en place et la structuration du projet industriel du Groupe PSA à Oran. Ils ont également exprimé toute leur confiance et leur soutien à Mr. Jérôme Fournier amené à donner un nouvel élan au projet après la phase de mise en place. Jérôme Fournier, qui a rejoint le Groupe PSA en 1993 et a occupé divers postes dans les métiers du ferrage, emboutissage et lancements industriels dans différentes usines du Groupe PSA à travers le monde.

En conclusion le communiqué fait mention du démarrage de la construction l’usine en reprenant la déclaration de Mr. Quemard, qui annonce d’emblée l’ambition très forte du Groupe PSA de retrouver sa position historique en Algérie.