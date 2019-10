Renault Trucks part en compagne à travers une caravane itinérante

La marque traditionnelle, Renault trucks, qui a longtemps dominé le marché des tracteur des +16tonnes et autres camions de chantier sur le segment de marché des marques européennes revient cette semaine et annonce une riche actualité pour ce mois d’octobre . En effet, la marque française qui est passé dans le groupe AB Volvo part en compagne ou elle rencontrera ses clients et autres prospect du secteurs du transports et logistique à travers un tracé qui prend départ de l’Ouest en passant par L’Est et bouclera la boucle à Alger. Le « Dzair Renault Trucks Tour « 2019 comme l’annonce le communique est une caravane qui démarre aujourd’hui depuis Oran 6 et arrivera à Alger le 29 octobre 2019. 11 étapes sont au menu de ce voyage promotionnel. Le document annonce que les clients pourront essayer toute la gamme C et découvriront également la série spéciale « start &drive » au travers des camions Renault Trucks C Road tracteur 4×2 500 chevaux. Le Renault Trucks C est particulièrement apprécié des conducteurs opérant sur de longues distances, conclu le communiqué.