bilan 2017 : Renault, meilleure performance volumes depuis 6 ans

En 2017, dans un marché VP orienté à la hausse (+ 4,7 %), Renault immatricule 416 578 véhicules (+ 2,1 %), sa meilleure performance volumes depuis 2011. Renault place 4 véhicules dans le top 10 des ventes en France. Modèle phare de la marque, Clio demeure n°1 des ventes pour la 8e année consécutive avec plus de 117 500 unités immatriculées. Captur, Mégane et Scénic se classent respectivement aux 5e, 9e et 10e rang. Twingo complète ce tir groupé et continue de dominer son segment, réalisant plus du quart des ventes de mini-citadines à elle-seule.

Sur les segments supérieurs, Talisman et Espace sont leaders de leur catégorie respective. ZOE demeure la référence indiscutable du marché du véhicule électrique. Avec 15 245 immatriculations à fin décembre (+ 33 %), elle représente 61 % du marché des véhicules électriques VP.

Avec les lancements récents de nouveau Koleos et d’Alaskan, dont les démarrages sont en ligne avec nos objectifs, 2017 marque l’achèvement du renouvellement complet de la gamme.

Sur un marché VU toujours dynamique (+ 7 %), Renault confirme sa position de leader avec une part de marché de 31,4 % (- 0,7 point). La marque place 4 véhicules dans le top 5 avec Kangoo et Clio aux deux premières places. Master 4e et Trafic 5e occupent la tête du segment des fourgons.

Kangoo Z.E. est le leader incontesté du marché électrique utilitaire avec 42 % de part de marché. Master Z.E. viendra compléter l’offre de Renault sur ce marché début 2018.