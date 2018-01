Renault-Nissan-Mitsubishi lance un fonds de capital-risque qui investira près d’un milliard $ sur cinq ans

Alliance Ventures investira 200 millions $ dès la première année, en priorité dans le domaine des nouvelles mobilités.

Renault-Nissan-Mitsubishi, première alliance automobile mondiale, annonce le lancement d’Alliance Ventures, un fonds de capital-risque qui investira un milliard $ au cours des cinq prochaines années pour développer l’open innovation.

La première année le fonds prévoit d’investir 200 millions $ dans des startups intervenant dans les domaines de l’open innovation et des nouvelles mobilités : véhicule électrique, systèmes de conduite autonome, services connectés, intelligence artificielle…

Grâce au montant des investissements prévus chaque année, Alliance Ventures va devenir, d’ici à fin 2022, le principal fonds de capital-risque du secteur automobile.

Ce nouveau fonds est unique car il offre à ses partenaires un accès privilégié à l’ensemble du réseau de Renault-Nissan-Mitsubishi, inégalé de par son étendue : plus de 10 millions de véhicules de dix marques différentes vendus en 2017, sur les principaux marchés automobiles.

Alliance Ventures investira dans des startups pouvant apporter de nouvelles technologies à l’Alliance et lui permettre de développer de nouvelles activités, tout en garantissant un retour financier équitable. Le fonds investira à chaque stade de développement d’une startup, agissant en incubateur pour de nouveaux entrepreneurs du secteur automobile ou permettant la mise en place de nouveaux partenariats.

La première opération réalisée par Alliance Ventures est un investissement dans Ionic Materials, une entreprise américaine prometteuse qui développe des matériaux pour les batteries sans cobalt. L’acquisition coïncide avec la mise en application d’un accord de coopération dans le domaine de la recherche et du développement, passé entre Ionic Materials et l’Alliance. Basé au Massachusetts, Ionic développe un électrolyte polymère solide, innovant, capable d’améliorer la performance et le rendement économique des batteries à haute densité énergétique pour de multiples applications, dont l’automobile.

Grâce à de tels investissements, Alliance Ventures permettra d’identifier de nouvelles technologies et de soutenir leur développement. Le plan stratégique de l’Alliance renforce la coopération entre ses membres et vise à doubler le montant des synergies annuelles entre Renault, Nissan et Mitsubishi Motors, jusqu’à atteindre 10 milliards € fin 2022.

Le plan stratégique de Renault-Nissan-Mitsubishi prévoit des ventes annuelles dépassant les 14 millions d’unités et générant un chiffre d’affaires de 240 milliards $ d’ici fin 2022.