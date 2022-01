Renault Group et Geely Holding Group signent un accord de coopération pour le marché Sud Coréen

Hejiang Geely Holding Group et Renault Group signent un accord de coopération pour lancer une nouvelle gamme de véhicules sur le marché sud-coréen, Renault-Samsung Motors (RSM) produira les véhicules thermiques et hybrides électriques dans son usine de Busan, destinés au marché local et à l’exportation, Geely Group deviendra un partenaire stratégique de RSM et mettra à disposition, sous licence, une architecture modulaire et ses technologies moteur.

Renault Group et Geely Holding Group (Geely Group), constructeur automobile privé le plus important de Chine, ont signé un accord pour une collaboration visant à commercialiser des véhicules thermiques et hybrides électriques performants, destinés au marché domestique sud-coréen et à l’exportation. Les nouveaux véhicules seront produits au sein de l’usine Renault-Samsung de Busan, en Corée du Sud, avec un début de production prévu pour 2024.

Cette collaboration marque une avancée des deux groupes automobiles pour produire des véhicules à faible émission mais aussi pour accroître leur pénétration sur les marchés asiatiques de l’hybride électrique. Ce partenariat s’inscrit également dans le plan “Renaulution” de Renault visant à tirer vers le haut la marque RSM et son portefeuille de produits en ayant recours à des technologies, une ingénierie et des services à la pointe de l’industrie, et cherchant à s’associer à des partenaires locaux puissants.

Les nouveaux véhicules utiliseront l’architecture modulaire compacte (AMC) de Geely Group, reconnue mondialement et conçue par son centre de R&D situé en Suède, et bénéficieront des technologies avancées de motorisation hybride de Geely Group. Renault et RSM vont associer leur expertise en matière de design et d’expérience client, tout en apportant des technologies innovantes afin de répondre, et même d’aller au-delà, des attentes du marché local.

Ces nouvelles voitures offriront aux clients sud-coréens des caractéristiques haut de gamme, des technologies de pointe et renforceront la réputation de RSM sur le marché local en tant que fournisseur de services automobiles de haute qualité. Dans un premier temps, les véhicules seront conçus pour le marché sud-coréen et à terme RSM permettra leur exportation.