Peugeot lève le voile sur la 9X8 HYPERCAR HYBRIDE

La fusion entre PSA (qui signifie Peugeot Société Anonyme, un groupe en France composé de Peugeot, Citroën, Opel, Vauxhall et DS Cars) et FCA (pour Fiat Chrysler Cars) qui a grandi pour devenir Stellantis, va ouvrir les opportunités à Peugeot de marquer son retour sur le marché américain ou il est absent depuis 1990.

La Peugeot 9×8 Hepercar hybride entre en scène dès le début 2022 et préfigure la gamme qui repend au loi de l’hypercar fixés exigée par l’Automobile Club de l’Ouest, l’organisateur des 24 Heures du Mans et la Fédération internationale de l’Automobile. Avec la dernière née de la marque en endurance, Peugeot veut faire perdurer le succès qui va succèder aux deux voitures de deux générations différentes : la 905 à moteur V10 essence en 1992 et 1993, et la 908 à moteur V12( de 2009à2011), qui ont fait le bonheur du constructeur sur les circuit le 24 h du Mans.

Dans son communiqué Peugeot annonce que la 9×8 est bien plus qu’une voiture de course, elle est déjà un objet iconique, une révolution esthétique et technique, une ultime aventure design. Cette voiture marquera un tournant dans l’histoire des courses d’Endurance. », déclare Matthias Hossann, Directeur du Design Peugeot.

Pour sa propulsion hybride à quatre roues motrices, la Peugeot 9X8 présente certaines similitudes avec plusieurs modèles de la gamme, comme les modèles 3008 ou 508. Elle associe un V6 2,6 litres bi-turbo de 500 kW (680 ch) interne moteur à combustion à l’arrière avec un moteur électrique / générateur de 200 kW (270 CV) à l’avant.