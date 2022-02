L’alliance Mitsubishi-Nissan et group Renault compte investir 23 milliards dans la fabrication 35 modèles véhicules électriques

Le Renault Group, Nissan Motor Co., Ltd. et Mitsubishi Motors Corporation annonce leur alliance pour avenir commun avenir commun à horizon 2030, en se concentrant sur la nouvelle chaîne de valeur de la mobilité à savoir dans le véhicules électriques.. “Les membres de l’une des plus grandes alliances automobiles du monde annoncent aujourd’hui 27 janvier , dans un communiqué, leurs actions et projets construisant leur . Une nouvelle feuille de route 2030 dédiée aux véhicules électriques et à la mobilité connectée est définie dans le nouvel objectif du trio , à savoir de renforcer l’utilisation des plateformes communes pour atteindre 80% en 2026 . L’Alliance investira 23 milliards d’euros dans l’électrification sur les cinq prochaines années. Avec 35 nouveaux véhicules 100% électriques en 2030, l’Alliance proposera l’offre la plus large de véhicules électriques, basée sur les 5 plateformes EV communes .

Mitsubishi Motors de son coté va renforce sa présence en Europe avec deux nouveaux modèles basés sur des best-sellers de Renault.; Nissan dévoile un tout nouveau véhicule électrique qui remplacera la Micra en Europe ; basé sur la plateforme CMF BEV, il sera produit à Renault ElectriCity, le pôle industriel électrique du Nord de la France. L’Alliance renforce sa stratégie commune en matière de batteries pour atteindre une capacité de production mondiale de 220 GWh en 2030. Nissan pilotera le développement de la technologie All Solid-State Battery, au bénéfice de tous les membres de l’Alliance. Renault sera leader sur le développement d’une architecture électrique et électronique commune et lancera le premier véhicule défini autour du logiciel – full software defined vehicle – d’ici 2025.