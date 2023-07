Renault et Geely signent un accord pour produire 5 millions de moteurs à combustion interne et hybrides rechargeable

Renault Group et Geely signent un accord de coentreprise, chacun détenant une participation de 50 % dans la nouvelle entreprise qui vise à devenir le leader de la prochaine génération de groupes motopropulseurs thermiques, hybrides et à faible émission pour répondre à la demande mondiale dans les années à venir. La coentreprise sera co-contrôlée par Renault Group et Geely s’est fixé comme objectif de produire jusqu’à cinq millions de transmissions et moteurs à combustion interne, hybrides et hybrides rechargeables par an.

Elle fournira à de multiples constructeurs dans le monde entier, une gamme complète de groupes motopropulseurs de pointe. La finalisation de la transaction est prévue pour le second semestre 2023 et reste soumise aux conditions usuelles à ce type de transactions, notamment l’approbation des autorités de la concurrence et en charge du contrôle des investissements étrangers.

Dès son lancement, la nouvelle entreprise devrait fournir de nombreux clients industriels, dont Renault Group, Geely Auto, Volvo Cars, Proton, Nissan, Mitsubishi Motors Company et PUNCH Torino. L’entreprise sera en mesure de fournir des solutions complètes en matière de groupes motopropulseurs à des constructeurs automobiles tiers et accueillera tout partenariat visant à étendre la couverture de la chaîne de valeur.

par ailleurs, le communiqué du groupe precise que , sous réserve des lois et réglementations applicables, Geely Auto et Renault concluront un accord d’approvisionnement à long terme auprès de la coentreprise pour les moteurs à combustion interne, hybrides et hybrides rechargeables pour les véhicules particuliers. En outre, Renault achètera à la coentreprise les groupes motopropulseurs pour les véhicules utilitaires légers ainsi que le développement des batteries hybrides.